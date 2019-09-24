Австрія запускає поїзд до Польщі з пересадкою до Львова та Одеси



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Австрія запускає залізничний маршрут до Перемишля Фото: ÖBB

Перші рейси почнуть курсувати в середині грудня

Від 15 грудня цього року компанія «Федеральні залізниці Австрії» запускає новий поїзд, який курсуватиме з Граца через Відень, польський Краків до Перемишля.

Це будуть поїзди Eurocity №104 та №105, повідомляє «Центр транспортних стратегій».

Австрійська залізнична компанія вже оприлюднила розклад руху потягів, проте вартості квитків ще немає. Вагони будуть першого і другого класів. У чеському Богуміні в напрямку Граца до поїзда будуть чіплятися додаткові чеські вагони.

Із Граца поїзд вирушатиме о 05:28, прибуватиме до Відня о 08:10, до Острави - об 11:02, до Кракова - о 15:00, до Перемишля – о 17:56. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 10:14, о 16:58 буде у Відні, а о 22:33 - в Граці.

Прессекретар «Федеральних залізниць Австрії» Бернхард Рідер зазначив, що в Перемишлі буде можлива зручна пересадка на потяги до Львова і Одеси. Поїзд №36 Одеса-Перемишль, який прямує через Львів, прибуває до польського міста о 09:50, тобто за 25 хвилин до відправлення поїзда Перемишль-Грац. А в зворотному напрямку з Перемишля потяг до Одеси через Львів йде о 18:39, тобто через 42 хвилини після прибуття поїзда Грац-Перемишль.

А ось поїзди «Інтерсіті+» з Києва прибувають пізніше часу відправлення поїзда Перемишль-Грац і відправляються завчасно до прибуття поїзда Грац-Перемишль.

Раніше повідомлялося, що приватний оператор пасажирських перевезень Leo Express планував до кінця 2019 роки запустити перший потяг від кордону України до чеської Праги через польський Краків. Адміністрація залізничного транспорту Польщі отримала в січні від Leo Express інформацію про плановані рейси за маршрутом Прага-Медика-Прага.