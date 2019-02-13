Біля Ізмаїла запрацює поромна переправа в Румунію



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У Держприкордонслужбі повідомили, що ПП Орловка готовий до відкриття

Відкриття поромної переправи через українсько-румунський кордон здійснюється в рамках укладеної у 2015 році угоди між урядами обох країн

Співробітники Держприкордонслужби спільно з представниками взаємодіючих служб перевірили можливість відкриття пункту пропуску Орловка, який розташований на ділянці Ізмаїльського прикордонного загону. Про це в середу, 13 лютого, повідомляє прес-служба ДПСУ.

За даними відомства, за результатами обстеження всіх складових, необхідних для виконання функцій, покладених на Держприкордонслужбу та інші відомства, члени комісії підписали позитивний висновок.

Відзначається, що новий міжнародний пункт пропуску функціонуватиме цілодобово. На поромі, крім автотранспорту, зможуть перетинати кордон і пішоходи. У пункті пропуску буде здійснюватися прикордонний, митний, фітосанітарний, ветеринарний та інші види державного контролю.

В ДПСУ нагадали, що відкриття поромної переправи через українсько-румунський кордон між населеними пунктами Орловка (Україна) та Ісакча (Румунія) здійснюється в рамках укладеної у 2015 році угоди між урядами обох країн. Фактично підписання міжвідомчою комісією позитивного висновку є важливим кроком і підставою для дозволу на відкриття Кабінетом міністрів України цього пункту пропуску.