Боротьба за Літній театр в Одесі: Найєма і активистів облили нечистотами



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Фото: usionline.com

Сьогодні на вході в Літній театр в Одесі на місцевих активістів, серед яких був нардеп Мустафа Найєм, вилили відро нечистот

В п’ятницю, 19 квітня, в Одесу, щоб підтримати активістів, які виступають проти перетворення Літнього театру в концертний майданчик, прибув нардеп Мустафа Найєм. На вході в театр йому на голову (це видно на відео) вилили відро нечистот, повідомляє «Думская.net».

Крім того, скандально відомий акціоніст Стас Домбровський кинув в депутата фалоімітатор.

При цьому Домбровський, який явно підтримує «концертний» проект благоустрою шоумена Дмитра Шпинарьова, нецензурно висловлювався на адресу Найєма.

Зіткнень внаслідок інциденту не було, а політик зі своїми прихильниками провели прес-конференцію.

«Ми ініціюємо громадські слухання, і Одеса прийме рішення, яким повинен бути Літній театр», - сказав Мустафа Найєм.

В облполіції повідомляють, що після інциденту з нечистотами правоохоронці затримали двох чоловіків. Їх дії кваліфікують як хуліганство. Зараз затримані дають пояснення в Приморському райвідділі.

Останнього разу акцію протесту проти забудови Літнього театру провели 13 квітня. В ході мітингу один із супротивників робіт зажадав прибрати будку охорони. Між сторонами відбулися зіткнення.