Дитячі лікарі у складі «Мобільних поліклінік» обстежили дітей Роздільнянського і Лиманського районів



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За один день було обстежено 750 дітей

Дитячі хірурги і стоматологи розширили бригади лікарів «Мобільних поліклінік», щоб обстежити дітей у навчальних закладах Роздільнянського і Лиманського районів. Загалом протягом дня вони обстежили понад 750 дітей у с. Першотравневе і м. Роздільна. Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації.

Потребу в таких дитячих оглядах озвучили мешканці голові Одеської ОДА Максиму Степанову під час його візиту у Великомихайлівський район. Зокрема, йшла мова про фахівців, яких немає в районах. Відтак, очільник регіону доручив за необхідності розширювати склад бригад мобільних поліклінік. Для організації обстеження дітей місцеві лікарі завчасно попередили батьків про таку можливість, тож медичні огляди учнів відбувалися за згодою батьків або в їхній безпосередній присутності.

Окрім того, у звичайному режимі мобільні поліклініки здійснювали діагностику дорослого населення. У Роздільній і Першотравневому у бригадах лікарів, окрім кардіологів, офтальмологів, ендокринологів, гінекологів, спеціалістів УЗД і рентген лаборантів, працювали також дерматолог і уролог.

Загалом, з початку роботи «Мобільної поліклініки» фахівці безкоштовно обстежили понад 7 тис. сільського населення Одеської області.

Нагадаємо, проект «Мобільна поліклініка» стартував у грудні 2018 року за ініціативи голови ОДА Максима Степанова. Це довгостроковий проект, який дозволяє мешканцям найвіддаленіших сіл пройти безкоштовні обстеження. Він є частиною реформи сільської медицини, старт якій дав Президент України Петро Порошенко.

Проект забезпечує доступність медицини і вчасне діагностування найбільш поширених захворювань.

Планується, що протягом першої хвилі оглядів спеціалісти побувають у 75 населених пунктах області і оглянуть близько 20 тисяч сільського населення.