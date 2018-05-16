Домогосподарствам Одещини виділять 500 тис. грн на утримання телят

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Допомогу отримають ті, хто утримує молодняк великої рогатої худоби та вчасно подав документи

Майже півмільйона гривень з державного бюджету отримають домогосподарства Одеської області. Про це інформує прес-служба Одеської ОДА, повідомляє «Главком».

Йдеться про тих, хто утримує молодняк великої рогатої худоби та вчасно подав документи. На їх особисті рахунки надійде від 300 до 2500 гривень на одну тварину. Загалом, правом на отримання бюджетної дотації скористалися 277 мешканців — про це повідомив начальник управління аграрної політики Одеської обласної державної адміністрації Іван Петрів.

«Це – гарна можливість для фізичних осіб, які утримують молодняк великої рогатої худоби віком до 13 місяців. Сільські ради приймали документи до першого травня. Управління облдержадміністрації їх систематизувало та направило до Міністерства аграрної політики та продовольства України. Однак, незважаючи на широку інформаційну кампанію, деякі з районів взагалі не подали необхідні відомості. Для того, аби все ж отримати бюджетну дотацію пропонуємо долучитися до наступного етапу програми», — зазначив начальник управління аграрної політики Одеської обласної державної адміністрації Іван Петрів.

Лідером з кількості сільських, селищних рад та ОТГ, що подали відомості, виявився Савранський район. Зокрема, там отримають дотації на 131 тварину.

Як повідомлялося раніше, цьогоріч на розвиток тваринництва у держбюджеті закладено 4 мільярди гривень. Очікується, що фінансова підтримка призведе до збільшення поголів’я худоби та поліпшення його генетичного потенціалу.

Нагадаємо, Порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для підтримки тваринництва, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року № 107.