Естонська авіакомпанія відновила рейси Одеса-Таллінн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Раз на тиждень будуть здійснюватися рейси

Естонська авіакомпанія Nordic Aviation спільно з LOT Polish Airlines відновила виконання польотів на напрямку Таллінн-Одеса-Таллінн. Про це повідомляє прес-служба Одеського аеропорту.

Рейси здійснюватимуться щосуботи з вильотом з Талліннського аеропорту ім. Леннарта Мері о 12:25, з Міжнародного аеропорту Одеса - о 15:15 за місцевим часом.

Квиток економ класу коштує від 158 євро, преміум - від 411, а політ бізнес-класом обійдеться майже в 500 євро. При цьому, квитки економ-класу на найближчу суботу вже розкуплені.

У період з 27 червня по 23 серпня будуть додані ще два рейси по середах і четвергах. Тривалість польоту складає 2 години 20 хвилин.

Прес-служба аеропорту відсилає зацікавлених осіб на сайт авіакомпанії Nordic за більш детальною інформацією.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт «Одеса» вже не перший раз відновлює співпрацю з естонської національної авіакомпанією Nordicа. Прямий авіарейс пропрацював весь літній сезон в 2017 році.

Джерело: trassae95.com