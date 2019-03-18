Громадяни Грузії пропонували прикордонникам хабар за пропуск в Україну



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Прикордонники Одеського загону відмовились від неправомірної вигоди та не пропустили в Україну двох громадян Грузії

В пункт пропуску «Чорноморський морський порт», рейсом «Батумі-Чорноморськ», прибули двоє громадян Грузії, які не змогли чітко підтвердити мету прямування в Україну. Саме тому прикордонники, разом з паспортними документами іноземців, вручили їм рішення про відмову у пропуску.

Але, чекаючи зворотного рейсу додому, чоловіки вирішили підплатити прикордонникам, вважаючи що ті за 200 доларів США зроблять виняток з правил та дозволять перетнути кордон.

Про це інформує прес-служба ДПСУ, повідомляє «Главком».

Результатом таких дій стало затримання іноземців представниками внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби та співробітниками військової прокуратури. Тепер громадянам Грузії, крім повернення додому, доведеться відповідати за ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Зазначимо, що два дні тому в одеському аеропорту прикордонники відмовлялися від неправомірної вигоди в 200 доларів США, які намагалися надати громадяни Туреччини.