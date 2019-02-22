Губернатор Степанов не дав Одеській облраді зупинити виплати малозабезпеченим



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Максим Степанов під час виступу в Обласній раді Одещини

Очільник Одещини спростував чутки, що громадянам планують виплачувати по тисячі гривень

Губернатор Одеської області Максим Степанов не дав депутатам облради зупинити виплату матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам чи змінити порядок її виділення. Відповідну пропозицію на засіданні 21 лютого запропонували депутати Оппоблоку, але Максим Степанов виступив проти цього. В результаті ініціативу оппоблоківців не підтримали.

«Я категорично проти таких змін. Коли 21 грудня голосували за цю програму, ви теж голосували «за», як і більшість колег. Коли ви кажете, що кошти роздаються огульно, то це неправда – є чіткий порядок визначення категорій, яким допомога необхідна. Вас що – вірус виборів захопив? В нас вибори спочатку президентські, потім парламентські, потім у вас будуть місцеві. І ми завжди казатимемо людям «почекайте»?», - заявив Максим Степанов.

Також губернатор області спростував чутки, що людям, нібито, планують виплачувати саме по 1 тисячі гривень: «Звідки ви взяли цю суму? Самі придумали, самі повірили, самі поширили. Розповідаєте нісенітниці. Якщо ви вважаєте, що надання допомоги людям, це виключно підкуп, то це, виходить лише із ваших особистих якостей».

Глава Одеської області дав вказівку ще більше поширити інформаційний супровід обласної програми соцдопомоги – аби про неї дізналися ще більше людей: «І вибори тут ні до чого. А якщо є будь-які прояви не те що підкупу, навіть незаконної агітації – є правоохоронні органи, які будуть на це реагувати».