Китайська компанія почала поглиблювати дно у порту Чорноморськ (фото)



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Участь у роботах з днопоглиблення візьмуть 15 суден

У порту Чорноморськ (Одеська область) почалася реалізація нового великого днопоглиблювального проекту. Про це інформує Адміністрація морських портів України.

Роботи почалися 8 серпня. Їх виконує Китайська компанія China Harbour Engineering Company Ltd. CHEC розпочала днопоглиблення на морському підхідному каналі до порту і в операційній акваторії 1-го ковша Сухого лиману.

Днопоглиблення в порту Чорноморськ підвищить його конкурентоспроможність в басейні Чорного моря, створить умови для підходу великотоннажних суден з осадкою до 14,5 м типу Capesize, дедвейтом до 100 тис. тонн і контейнеровозів місткістю 8 тис. TEU до діючих та запланованих до реконструкції глибоководних причалів, йдеться у повідомленні адміністрації портів.

Проект днопоглиблення, розроблений базовим інститутом Міністерства інфраструктури України «ЧорноморНДІпроект», передбачає не тільки поглиблення, а й розширення підхідного каналу. На сьогоднішній день довжина каналу становить 1400 м, ширина — 150 м, а глибина — 14,5 м. Після реконструкції його параметри будуть збільшені: довжина — до 1600 м, глибина — до 16 м. Натомість, днопоглиблення акваторії 1-го ковша Сухого лиману дозволить досягти глибини в його центральній частині до 15 м.

Загальний обсяг днопоглиблювальних робіт в порту Чорноморськ складе близько 2 млн куб. м. На підхідному каналі буде піднято понад 500 тис. куб. м ґрунту, в акваторії — майже 1,5 млн куб. м. Орієнтовний термін проведення робіт за проектами від 2 до 5 місяців.

Вартість реалізації проектів — 404,1 млн грн без ПДВ. З них 87,1 млн грн без ПДВ буде направлено на днопоглиблення каналу, а 317 млн грн без ПДВ — акваторії.

Для проведення днопоглиблення в Чорноморську CHEC мобілізувала днопоглиблювальних флот у складі 15 суден. Всі вони вже прибули в акваторію порту.

Як повідомлялося раніше, компанія CHEC була обрана для проведення днопоглиблювальних робіт в порту Чорноморськ в результаті відкритих торгів в електронній системі державних закупівель ProZorro. Процедура складалася з двох лотів, аукціон по кожному з яких пройшов 13 березня 2018 року.

Нагадаємо, влітку 2018 року компанія P&O Maritime Ukraine почала надавати буксирні послуги в порту «Чорноморськ».