Любашівські правоохоронці оперативно затримали зловмисника на краденому мопеді



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Чоловік подолав близько 50 км, намагаючись якомога далі втекти від місця скоєння злочину, втім своєчасне сповіщення потерпілим поліцейських про незаконне заволодіння транспортним засобом стало запорукою швидкого розкриття злочину

Під час патрулювання території обслуговування група реагування патрульної поліції Любашівського відділення поліції помітила молодика на мопеді, схожому на викрадений напередодні у 68-річного жителя Миколаївського району. Помітивши правоохоронців, водій, замість того, щоб уповільнити рух, - збільшив швидкість і спробував втекти.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Правопорушника наздогнали та перевірили по базі даних. Виявилося, що транспортний засіб, на якому він пересувався, дійсно знаходиться в орієнтуванні як викрадений. Чоловік – раніше судимий за крадіжки 25-річний житель Болградського району - зізнався, що вкрав мопед з двору пенсіонера, щоб продати.

Підозрюваного передали слідчо-оперативній групі Миколаївського відділення поліції. Наразі з ним проводять слідчі дії в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Фігуранта перевіряють на причетність до інших злочинів, скоєних на території області. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.