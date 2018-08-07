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    Мати чотирьох дітей повісилась на Одещині

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    Мати чотирьох дітей повісилась на Одещині

    Родина не була проблемною

    Мати чотирьох маленьких дітей з села Малинівка Іванівського району Одеської області наклала на себе руки. Повідомляє «Траса Е-95».

    28-річна жінка повісилася у власному будинку в ніч на 6 серпня.

    Без матері залишилися четверо дітей у віці до 10 років.

    За словами місцевих жителів, родина не була проблемною, і те, що трапилося стало справжнім потрясінням для всіх.

    Нагадаємо, 26 червня в Києві на проспекті Перемоги знайшли повішеного студента. Хлопець покінчив із собою на 21 поверсі недобудованого корпусу Медуніверситету імені Богомольця.

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