Мати чотирьох дітей повісилась на Одещині
-
Розсилка
Родина не була проблемною
Мати чотирьох маленьких дітей з села Малинівка Іванівського району Одеської області наклала на себе руки. Повідомляє «Траса Е-95».
28-річна жінка повісилася у власному будинку в ніч на 6 серпня.
Без матері залишилися четверо дітей у віці до 10 років.
За словами місцевих жителів, родина не була проблемною, і те, що трапилося стало справжнім потрясінням для всіх.
Нагадаємо, 26 червня в Києві на проспекті Перемоги знайшли повішеного студента. Хлопець покінчив із собою на 21 поверсі недобудованого корпусу Медуніверситету імені Богомольця.