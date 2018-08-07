Мати чотирьох дітей повісилась на Одещині



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Родина не була проблемною

Мати чотирьох маленьких дітей з села Малинівка Іванівського району Одеської області наклала на себе руки. Повідомляє «Траса Е-95».

28-річна жінка повісилася у власному будинку в ніч на 6 серпня.

Без матері залишилися четверо дітей у віці до 10 років.

За словами місцевих жителів, родина не була проблемною, і те, що трапилося стало справжнім потрясінням для всіх.

Нагадаємо, 26 червня в Києві на проспекті Перемоги знайшли повішеного студента. Хлопець покінчив із собою на 21 поверсі недобудованого корпусу Медуніверситету імені Богомольця.