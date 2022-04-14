Мерія Одеси демонтувала вказівники до Москви і Таганрога (фото)

Вказівники до Мінська і Бреста вирішили поки що залишити

Сьогодні на Думській площі в Одесі комунальники демонтували п'ять табличок російських міст-побратимів: Волгограда, Москви, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга та Таганрога, повідомляє Суспільне.

«Не сумніваюся в тому, що місця, що звільнилися, займуть наші дружні міста, за підтримки яких ми обов'язково виграємо цю війну», – заявив напередодні міський голова Геннадій Труханов.

Знаки міст країни-агресора демонтували з вказівника, встановленого у 2005 році біля будівлі одеської мерії. Питання про демонтаж покажчиків білоруських міст Мінська і Бреста поки що не стоїть. У цьому міськрада Одеси пообіцяла орієнтуватися на загальнодержавний тренд, пише «Думська».

Заступник міського голови Олег Бриндак назвав демонтаж табличок із назвами російських міст актом історичної справедливості.

«Ми нарешті поставимо крапку у взаєминах, які були зруйновані у 2014 році російською агресією. Виконком ухвалив рішення про демонтаж табличок із назвами цих міст, які, по суті, вже давно є не побратимами, а ворогами. Коли ці міста, ця країна вбивають наших мирних громадян, дітей, жінок, бомбардує наші міста – про яку дружбу може бути мова?», – пояснив посадовець.

На їхнє місце вже у мирний час збираються розмістити таблички тих іноземних міст, які підтримали нашу країну та Одесу у складний час. За словами віцемера, у мирний час влада повернеться до питання пов'язаної з Російською Федерацією топоніміки.