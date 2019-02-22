Анатомія бюджетного дерибану. Як будується міжнародний аеропорт «Одеса» аудит



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одеський аеропорт: будівництво злітної смуги

Державний аудит констатував: «свої» підрядники «задерли» ціни на 150 млн грн

Держаудитслужба зафіксувала зайві витрати бюджетних коштів, які вимірюються десятками мільйонів гривень під час будівництва міжнародного аеропорту «Одеса».

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аудиторський звіт за період з 2016-го по червень 2018 року, оприлюднений 18 лютого на офіційному сайті Держаудитслужби.

З матеріалів перевірок випливає, що протягом 2018 року замовник ДП «Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту «Одеса» на 100,5 млн грн купило будівельних матеріалів у генпідрядника ТОВ «Спецрембуд». Останнє придбало їх в одеських ТОВ «Ростдорстрой» (входить у групу авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова) і ТОВ «Автомагістраль-Південь» (належить двом одеситам Валерію Короткову і Олегу Наливанному, але її тісно пов’язують з діючим мером Одеси Трухановим), які є субпідрядними організаціями на цьому об’єкті.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов. Фото з відкритих джерел

При цьому, вартість цих будматеріалів (щебінь, пісок, відсів) суттєво перевищувала ціни, що склалися в Одеській області і не змінювалися протягом 2018 року. Таким чином, сума витрат, яка у підсумку призвела до здорожчання будівельних робіт, становила 49,3 млн грн.

Крім цього, аудитори проаналізували окремі договори з постачання обладнання і виявили проведення сумнівних операцій. Зокрема, мова йде про закупівлю світлосигнального обладнання вартістю 179 млн грн. Договір поставки у травні 2018 року уклало ТОВ «Спецрембуд» із ТОВ «Енергосинтез-2006» (Харків). У свою чергу харківська фірма підписала угоду з латвійською Sia Es-Service з капіталом у 2,8 тис. євро.

Харків’яни перерахували іноземній компанії авансу на 101,4 млн грн (3,3 млн євро) і на початок вересня 2018 року отримали світлосигнального обладнання лише на 291,2 тис. євро.

В цілому, придбання світлосигнального обладнання вартістю 179 млн грн на 105,2 млн грн перевищує його ціну, визначену проектно-кошторисною документацією.

Як відомо, наприкінці грудня 2014 року Державне підприємство «Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту «Одеса за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Спецрембуд» на будівництво аеродромного комплексу вартістю 1,63 млрд грн. Джерелами фінансування проекту є державні кошти.

За даними ЗМІ, у квітні 2018 року Солом'янський районний суд Києва заарештував і передав будівлю міжнародного аеропорту «Одеса» в управління Національному агентству з виявлення, розшуку й управління корупційними активами. Зокрема в управління Нацагентству передано будівлю аеропорту (у тому числі два термінали) загальною площею більш ніж 65 тис. кв. м.

Загальна вартість арештованого майна становить близько 2 млрд грн.

Зазначалося, що НАБУ й САП здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Одеської міської ради й ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент». Як з'ясувало слідство, у 2011 році всупереч вимогам законодавства відбулося відчуження комунального майна міжнародного аеропорту «Одеса» на користь суб'єктів господарювання.

Відчуження відбулося в результаті створення Одеською міською радою й ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент», бенефіціарними власниками якого на той момент були одеські підприємці Борис Кауфман і Олександр Грановський, ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», у статутний фонд якого було передане майно аеропорту.

У створеному ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» місцева громада одержала частку в розмірі 25% акцій, інші 75% - відійшли приватним власникам.

Бізнесмени Борис Кауфман і Олександр Грановський. Фото з відкритих джерел

Переможець тендеру фірма «Спецрембуд» донедавна вона була прописана у Сімферополі, а зараз перереєстрована в Одесі. Цю компанію також пов’язують з Кауфманом та Грановським.

Крім того, прокуратура Одеської області у суді намагалася розірвати угоду на 1,63 млрд грн. На думку прокурорів, під час проведення закупівлі у «Дирекції з будівництва міжнародного аеропорту «Одеса» були відсутні належні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

Господарський суд Одеської області дійшов висновку, що прокуратура не довела наявності порушень при вказаній закупівлі і відхилив позов прокуратури. Апеляції на це рішення прокуратура не подавала і воно набрало чинності.

У 2018 році розпочалося спорудження злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту «Одеса, яку запланували завершити 2019 року. Введення в експлуатацію нової смуги дасть змогу приймати більш важкі типи повітряних суден, включаючи Boeing-767, що сприятиме збільшенню пасажиропотоку вдвічі.

Як повідомляв «Главком», Інтерпол на прохання Ізраїлю оголосив у розшук колишнього власника Одеського аеропорту і Фінбанку, бізнесмена Олександра Грановського. Він підозрюється у шахрайстві, підробці документів, відмиванні грошей, недостовірному розкритті інформації в публічних корпоративних документах.