На Одещині 13-річного підлітка вдарило струмом на даху залізничного вагона



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Поліцейські встановлюють обставини ураження струмом малолітнього

13-річного підлітка з травмами різного ступеня тяжкості доставлено до медичного закладу. Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Подія мала місце на залізнодорожній станції у Біляівському районі.

Попередньо встановлено, що малолітній, перебуваючи на даху залізничного вагона, доторкнувся до оголонего дроту лінії єлектропередач. Внаслідок цього він отримав ураження електричним струмом та впав з даху вагону. Його госпіталізовано до медичного закладу із попереднім діагнозом: ураження електричним струмом 80 % тіла та іншими травмами.

Поліцейські встановлюють обставини події та вирішують питання про її кваліфікацію.