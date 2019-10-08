На Одещині чоловік зайшов до школи та викрав одяг



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Підозрюваному загрожує до трьох років позбавлення волі

У селі Дачне 42-річний зловмисник зайшов до шкільної роздягальні та, поки діти були на заняттях, викрав верхній одяг одного з учнів.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Про крадіжку в поліцію повідомив батько хлопця, який повернувся додому в одному светрі.

Поліцейські встановили особу правопорушника, 42-річного місцевого мешканця, що вже потрапляв у поле зору поліцейських. Викрадені речі у чоловіка вилучили.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує до трьох років позбавлення волі.