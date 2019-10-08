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    Новини

    На Одещині чоловік зайшов до школи та викрав одяг

    • Розсилка

    Підозрюваному загрожує до трьох років позбавлення волі

    У селі Дачне 42-річний зловмисник зайшов до шкільної роздягальні та, поки діти були на заняттях, викрав верхній одяг одного з учнів.

    Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

    Про крадіжку в поліцію повідомив батько хлопця, який повернувся додому в одному светрі.

    Поліцейські встановили особу правопорушника, 42-річного місцевого мешканця, що вже потрапляв у поле зору поліцейських. Викрадені речі у чоловіка вилучили.

    За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

    Підозрюваному загрожує до трьох років позбавлення волі.

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