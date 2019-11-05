На Одещині невідомі зі стріляниною викрали у бізнесменів 12 млн грн



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На думку правоохоронців, постраждалих «пасли» з самої Полтави

У понеділок ввечері, 4 листопада, в Одеській області на трасі Одеса-Київ група невідомих зі стріляниною викрали у підприємців із Полтави 12 млн грн.

Як повідомляє Думська з посиланням на джерело в поліції, інцидент стався біля придорожнього кафе Джерельце у Біляївському районі Одеської області.

За даними джерела, «троє чоловіків із Полтави везли до Одеси дуже велику суму готівкою, яку планували витратити на придбання різних товарів у тому числі на Сьомому кілометрі».

«Зупинилися біля Джерельця, щоб пообідати. Тут під'їхав синій мікроавтобус Мерседес, з якого вискочили троє молодиків. Один вистрілив із пістолета в повітря. Потім вони вивели бізнесменів, змусили їх показати, де сумки з грошима, забрали їх, порізали шини авто, після чого зникли», — розповіли виданню в поліції.

Як повідомляє інтернет спільнота Дорожні хроніки, невстановлені особи відкрили стрілянину і атакували компанію із семи осіб.

«У потерпілих відібрали особисті речі, в тому числі рюкзаки, в яких знаходилося 12 млн грн. Зловмисники втекли на автомобілі Mercedes синього кольору. З місця розбою поїхали в сторону Києва по зустрічній смузі», — йдеться в повідомленні.

В області оголошено плани Перехоплення і Сирена.

На думку правоохоронців, постраждалих «пасли» з самої Полтави.