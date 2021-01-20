На Одещині помер військовослужбовець, якого напередодні побили у частині

За версією слідства, між трьома військовослужбовцями-контрактниками, які разом вживали алкогольні напої, 15 січня стався конфлікт

На Одещині військовослужбовець 11 окремого мотопіхотного батальйону загинув у Подільському районі.

Про це повідомила Військова прокуратура Одеського гарнізону.

За версією слідства, між трьома військовослужбовцями-контрактниками, які разом вживали алкогольні напої, 15 січня стався конфлікт.

Під час сварки двоє побили свого колегу 1988 року народження. Лише через два дні потерпілий був доставлений до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, де наступного дня, 18 січня, від отриманих травм помер у реанімаційному відділенні.

Наразі з’ясовуються мотиви конфлікту, причини смерті військовослужбовця та інші обставини трагедії, а також призначено низку судово-медичних експертиз, допитуються свідки.