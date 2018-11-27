На Одещині прогнозується погіршення погодних умов



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Будьте пильні та бережіть себе!

У найближчу добу синоптики прогнозують дощ, північно-західний вітер до 14 м/с і погіршення видимості на дорогах через димку. У північних районах області можливий мокрий сніг. Водночас із тим, уже в ніч з 27 на 28 листопада температура повітря може знизитися до 7 ° морозу вночі і до 5 ° морозу вдень, що відповідно може спричинити ожеледицю.

Про погіршення погодних умов йшлося сьогодні під час відео-селекторної наради під головуванням віце-прем'єр міністра України - міністра регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка.

Усі служби підтвердили готовність до ліквідації можливих наслідків негоди. Окрім того, за інформацією Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, на територію регіону місцями збережеться туман. Водіям та пішоходам рекомендується бути уважними та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, у разі пошкодження ліній електропередач слід інформувати диспетчера АТ «Одесаобленерго» за номером телефону (048) 705 25 71, і в жодному разі не торкатися обірваних електромереж.

Водночас цілодобово працює гаряча телефонна лінія Служби автомобільних доріг Одеської області. За номером (067) 575-68-86 можна надсилати також свою геолокацію через Viber, WatsApp або Telegram.