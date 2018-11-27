  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Одещині прогнозується погіршення погодних умов

    • Розсилка
    На Одещині прогнозується погіршення погодних умов

    Будьте пильні та бережіть себе!

    У найближчу добу синоптики прогнозують дощ, північно-західний вітер до 14 м/с і погіршення видимості на дорогах через димку. У північних районах області можливий мокрий сніг. Водночас із тим, уже в ніч з 27 на 28 листопада температура повітря може знизитися до 7 ° морозу вночі і до 5 ° морозу вдень, що відповідно може спричинити ожеледицю. 

    Про погіршення погодних умов йшлося сьогодні під час відео-селекторної наради під головуванням віце-прем'єр міністра України - міністра регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка.

    Читайте також

    Усі служби підтвердили готовність до ліквідації можливих наслідків негоди. Окрім того, за інформацією Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, на територію регіону місцями збережеться туман. Водіям та пішоходам рекомендується бути уважними та дотримуватися правил безпеки. 

    Нагадаємо, у разі пошкодження ліній електропередач слід інформувати диспетчера АТ «Одесаобленерго» за номером телефону (048) 705 25 71, і в жодному разі не торкатися обірваних електромереж. 
    Водночас цілодобово працює гаряча телефонна лінія Служби автомобільних доріг Одеської області. За номером (067) 575-68-86 можна надсилати також свою геолокацію через Viber, WatsApp або Telegram. 
    Читайте також
    прогноз погоди Одещина повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ