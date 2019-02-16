На Одещині рятувальники витягли з багнюки швидку з породіллям



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Залучалась 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки

В автомобілі, який застряг у багнюці, знаходились медичний персонал та вагітна жінка

На Одещині рятувальники витягли з ділянки бездоріжжя автомобіль швидкої медичної допомоги, де знаходилась породілля. Про це інформує регіональне управління ДСНС.

За його даними, 16 лютого о 00:36 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що за межами с. Гіржеве потрібна допомога по вилученню автомобіля швидкої медичної допомоги з ділянки бездоріжжя.

До місця виклику о 00:46 прибуло пожежно-рятувальне відділення 18-ї державної пожежно-рятувальної частини. На місці виклику було встановлено, що в автомобілі, який застряг у багнюці, знаходиться медичний персонал та вагітна жінка. Рятувальники за допомогою буксировочного тросу автомобілем підвищеної прохідності вилучили автомобіль швидкої медичної допомоги на проїжджу частину автошляху для подальшого руху.

До надання допомоги залучались 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки та 3 чоловіка особового складу.