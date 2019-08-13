На Одещині СБУ викрила масштабне рейдерське угрупування



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Правопорушники систематично вносили неправдиві дані у державні бази даних, використовували підроблені документи, печатки, бланки і штампи підприємств

В Одеській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) припинили протиправну діяльність групи державних реєстраторів, що відчужували земельні ділянки, об'єкти нерухомості та корпоративні права.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Повідомляється, що правопорушники систематично вносили неправдиві дані у державні бази даних, використовували підроблені документи, печатки, бланки і штампи підприємств, установ і організацій різних форм власності.

«У 2017 році співробітник Головного управління юстиції спільно з колишніми керівниками Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області створили систему фіктивних реєстраційних підприємств. Діяльність цих підприємств здійснювалася в спеціально обладнаному офісі в Одесі», - розповіли в СБУ.

Також вони здійснювали безпідставне зняття арештів майна, накладених держвиконавцями на підставі судових рішень.

Потерпілими від дій зловмисників є фізичні та юридичні особи і державні органи. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.