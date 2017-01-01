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    На Одещині з лікарні втік арештант СІЗО

    На даний момент йде розшук
    В Ізмаїлі, в ніч з 22 на 23 грудня, з інфекційної лікарні міста втік ув'язнений, який перебував під конвоєм. Про це повідомляє «Місто 24». Ув'язнений перебував у слідчому ізоляторі Ізмаїла, звідки він під конвоєм був доставлений до медустанови, з якої й скоїв втечу.  На даний момент йде розшук. Ув'язнений відбував покарання
    • Сьогодні, 07:30
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    Ув'язнений відбував покарання за незаконне заволодіння транспортним засобом
    Ув'язнений відбував покарання за незаконне заволодіння транспортним засобом

    На даний момент йде розшук

    В Ізмаїлі, в ніч з 22 на 23 грудня, з інфекційної лікарні міста втік ув'язнений, який перебував під конвоєм.

    Про це повідомляє «Місто 24».

    Ув'язнений перебував у слідчому ізоляторі Ізмаїла, звідки він під конвоєм був доставлений до медустанови, з якої й скоїв втечу. 

    На даний момент йде розшук. Ув'язнений відбував покарання за незаконне заволодіння транспортним засобом.

    Ізмаїльським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 393 (Втеча з місць позбавлення волі або з-під варти).

    Відносно співробітників СІЗО прокуратурою було відкрито кримінальне провадження за ст. 367 (Службова недбалість).

    Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою та військовою службою правопорядку затримали у Києві дезертира, начальника зв’язку – командира гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону. 

    СІЗО арешт Одещина втеча
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