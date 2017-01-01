На Одещині з лікарні втік арештант СІЗО
- Сьогодні, 07:30
-
Розсилка
На даний момент йде розшук
В Ізмаїлі, в ніч з 22 на 23 грудня, з інфекційної лікарні міста втік ув'язнений, який перебував під конвоєм.
Про це повідомляє «Місто 24».
Ув'язнений перебував у слідчому ізоляторі Ізмаїла, звідки він під конвоєм був доставлений до медустанови, з якої й скоїв втечу.
На даний момент йде розшук. Ув'язнений відбував покарання за незаконне заволодіння транспортним засобом.
Ізмаїльським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 393 (Втеча з місць позбавлення волі або з-під варти).
Відносно співробітників СІЗО прокуратурою було відкрито кримінальне провадження за ст. 367 (Службова недбалість).
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою та військовою службою правопорядку затримали у Києві дезертира, начальника зв’язку – командира гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону.