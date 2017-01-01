На Одещині з лікарні втік арештант СІЗО

На даний момент йде розшук

В Ізмаїлі, в ніч з 22 на 23 грудня, з інфекційної лікарні міста втік ув'язнений, який перебував під конвоєм. Про це повідомляє «Місто 24». Ув'язнений перебував у слідчому ізоляторі Ізмаїла, звідки він під конвоєм був доставлений до медустанови, з якої й скоїв втечу. На даний момент йде розшук. Ув'язнений відбував покарання



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Ув'язнений відбував покарання за незаконне заволодіння транспортним засобом

На даний момент йде розшук

В Ізмаїлі, в ніч з 22 на 23 грудня, з інфекційної лікарні міста втік ув'язнений, який перебував під конвоєм.

Про це повідомляє «Місто 24».

Ув'язнений перебував у слідчому ізоляторі Ізмаїла, звідки він під конвоєм був доставлений до медустанови, з якої й скоїв втечу.

На даний момент йде розшук. Ув'язнений відбував покарання за незаконне заволодіння транспортним засобом.

Ізмаїльським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 393 (Втеча з місць позбавлення волі або з-під варти).

Відносно співробітників СІЗО прокуратурою було відкрито кримінальне провадження за ст. 367 (Службова недбалість).

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою та військовою службою правопорядку затримали у Києві дезертира, начальника зв’язку – командира гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону.