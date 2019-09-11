На Одещині жінка, яка за 1000 гривень купувала голоси виборців, уникла в’язниці



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Протягом червня-липня обвинувачена відшукала 16 осіб серед мешканців міста Подільськ, яким роздала від 500 до 1000 грн за один голос на виборах за конкретного кандидата Фото: УНІАН

Під час перегонів до Верховної Ради обвинувачена роздала гроші 16 виборцям

Котовський міськрайонний суд Одеської області визнав винною громадянку Валентину Мамчур у підкупі виборців (ч.4 ст. 160 КК України) 137 округу на Одещині під час позачергових парламентських виборів і призначив покарання у виглядів п‘яти років в’язниці, які були замінені на два роки випробувального терміну.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 3 вересня.

Обвинувачена 4 червня цього року пристала на пропозицію невідомої особи підшукати людей, котрі зголосилися б за певну суму коштів проголосувати на позачергових парламентських виборах 21 липня за конкретного кандидата в народні депутати від 137 одномандатного округу. За цю «послугу» жінка повинна була отримати три тисячі гривень.

Протягом червня-липня обвинувачена відшукала 16 осіб серед мешканців міста Подільськ, яким роздала від 500 до 1000 грн за один голос на виборах за конкретного кандидата. Кошти на підкуп виборців жінка одержала від невідомого замовника.

Під час досудового розслідування громадянка Мамчур підписала угоду про визнання винуватості. Згідно з нею, узгоджено покарання обвинуваченій у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, які пов`язані з безпосередньою реалізацією виборцями чи учасниками референдуму свого виборчого права чи права на участь у референдумі на два роки. Застосувавши ст. ст. 75,76 КК України, її звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо обвинувачена протягом двох років не вчинить нового кримінального правопорушення.

Нагадаємо, що санкція ч.4 ст. 160 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Як відомо, на позачергових виборах до Верховної Ради у 137 окрузі переміг діючий народний депутат від БПП, самовисуванець Олексій Гончаренко.