Неповнолітній хлопець обікрав жителя Кілії: поцупив велосипеда і мопеда



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Крадіжка відбулася у вечірній час

У місті Кілія Одеської області невідомий шляхом пошкодження навісного замку проник до гаражу місцевого жителя та викрав велосипед, мопед і інструменти. Зловмисником виявився 16-річний хлопець., повідомляє Кілійське відділення поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що крадіжка відбулася у вечірній час. Після крадіжки інструменти та велосипед правопорушник продав, а мопед залишив собі.

«За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. А також вирішується питання щодо пред’явлення неповнолітньому повідомлення про підозру» - повідомив начальник Кілійського відділення поліції майор поліції Юрій Мелованов. Слідство триває.

Вийшли на правопорушника в рамках комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання Одеської області.