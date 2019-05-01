Новинський з колегами зустрілися із сім'ями загиблих в Одесі



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Вадим Новинський сьогодні в Одесі зустрівся з родичами загиблих 2 травня 2014 року

Лідер фракції опозиціонерів у парламенті виступає за будівництво каплиці на Куликовому полі

1 травня глава парламентської фракції Опозиційного блоку Вадим Новинський прибув до Одеси для зустрічі з членами сімей загиблих 2 травня 2014 року. Також на зустріч з родичами прибув глава партії «Наші» Євген Мураєв і народний депутат України Тетяна Бахтеєва. Про це повідомляє сайт Опоблоку.

У повідомленні опозиціонерів йдеться, що «слідчі і судові органи навмисно роздрібнили епізоди трагедії, розділили учасників подій 2-го травня за політичними ознаками, в результаті слідство не було неупередженим і справедливим».

Крім того, за словами Новинського, ініціатива опозиції щодо створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування трагедії в одесі не знайшла підтримки в парламенті.

«Чинна влада сліпо-глухоніма до розслідування одеської трагедії. Вона не зацікавлена в тому, щоб Одеса і Україна дізналися правду, тому що, якби розслідування було б чесним, то воно привело б до найвищих кабінетів цієї влади. Тому вони всі вони покривають вбивць також, як покривали вбивства на Майдані. Ми нічого не забули, і ми зробимо все, щоб розслідування Одеської трагедії було завершено. Це потрібно не тим, хто загинув. Це потрібно нам, живим, щоб витягти уроки з цієї страшної трагедії і обов'язково покарати тих, хто в цьому був винен », - заявив лідер Опоблоку у Верховній Раді Вадим Новинський.

Зазначимо, що у 2014-му році у парламенті була створена Тимчасова слідча комісія по подіям 2 травня, до складу якої входила Світлана Фабрикант. Однак , вона розкритикувала роботу цієї комісії, назвавши її «формальною», після чого Фабрикант відкликала свій підпис під підсумковою доповіддю про роботу комісії.

«Нинішній парламент не зацікавлений в оприлюдненні правди про Одеську трагедію і, найголовніше, в покаранні винних в організації подій 2 травня 2014 року. Сьогодні нова влада зобов'язана продемонструвати відкритість в розслідуванні і не допустити спекуляцій. Різночитань, недомовок, образам і самосуду кінець покладе тільки правда », - заявила екс-нардеп Світлана Фабрикант.

В Опоблоці стверджують, що родичі загиблих 2 травня п'ять років «відчувають себе ізгоями в рідній державі: їх загиблих близьких і тих, хто п'ять років без обвинувальних вироків сидять у слідчих ізоляторах Одеси, Миколаєва та Херсона».

«Сьогодні сім'ї, що втратили годувальників, повністю позбавлені соціальної підтримки з боку держави. У родичів загиблих, в тому числі які виховують дітей, немає нікого соціального статусу, наприклад, жертв політичних репресій, який дозволив би їм, по-перше, отримувати відповідну допомогу, а, по-друге, відчувати себе повноцінними громадянами в рідній країні», - стверджують опозиціонери.

У повідомленні також йдеться, що благодійний фонд Новинського взяв на себе питання фінансової допомоги для оздоровлення сімей з дітьми. Крім цього, необхідну матеріальну підтримку в перших числах травня отримають 45 сімей, чиї родичі перебувають в СІЗО Одеси, Миколаєва та Херсона.

Новинський повторно звернувся до міської влади Одеси виконати дану раніше нею обіцянку про видачу дозволу на встановлення двох меморіальних дощок на Грецькій площі і на фасаді будівлі Будинку профспілок. Крім цього він заявив про намір профінансувати розробку проекту та будівництво поминальної каплиці на Куликовому полі в пам'ять про всіх жертв Одеської трагедії.