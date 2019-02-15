Одещина увійшла у топ-3 за сумою сплаченого туристичного збору у 2018 році



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Підсумки 2018 року

Одеська область посіла третє місце в Україні за надходженнями від сплати туристичного збору за даними 2018 року. Відтак, місцеві бюджети наповнилися на 11,5 мільйонів гривень, що майже на 26% більше, ніж у 2017 році.

Про це повідомив начальник управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації Олександр Шека.



«Індикатором динамічного розвитку туристичної галузі є обсяг туристичного збору. У 2017 році сума надходжень в регіоні склала 8,9 мільйонів гривень. За показниками Одеську область випереджають Львівська та місто Київ. Цьогоріч ми розраховуємо на 6,7 мільйонів туристів. Адже до нас варто приїжджати не лише на курортний відпочинок. Ми постійно працюємо над створенням нових туристичних маршрутів, шукаємо цікаві локації, розвиваємо гастрономічний туризм та плануємо проведення різноманітних фестивалей», — підкреслив Олександр Шека.





Окрім того, за даними ДП «Украерорух» Одеський аеропорт увійшов у топ-3 за кількістю злетів та посадок, здійснених українськими та зарубіжними авіакомпаніями у 2018 році. Кількість польотів склала 15 979, що на 11,5% вище, ніж у 2017 році.



Нагадаємо, протягом 2018 року Одеську область відвідали 6,2 мільйонів туристів. Найбільша кількість іноземних гостей приїжджала з Молдови, Ізраїлю, Румунії, Білорусі та Польщі. Зокрема, за ініціативи голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова у 2018 році природні території Куяльницького лиману було оголошено курортом державного значення. Окрім того, до розгляду було направлено також номінаційну заявку на включення Аккерманської фортеці до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.