Одеситам повідомили, як будуть працювати медичні заклади у святкові дні
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Графік роботи міських медзакладів у святкові і вихідні дні березня
8 березня - вихідний день в Одеських центрах первинної медико-санітарної допомоги та поліклініках. Стаціонари працюють у звичайному режимі
Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради інформує про графік роботи лікувально-профілактичних закладів Одеси у святкові і вихідні дні березня 2019 року.
Центри первинної медико-санітарної допомоги, поліклініки і поліклінічні відділення міських лікарень Одеси працюватимуть за таким графіком:
- 8 березня, п'ятниця - святковий день,
- 9 березня, субота - робочий день за графіком суботи,
- 10 березня, неділя - вихідний день.
Стаціонари міських лікувально-профілактичних закладів у святкові і вихідні дні працюватимуть у звичайному режимі відповідно до затвердженого графіка.
Служба екстреної медичної допомоги «103», травмпункти та пункти невідкладної стоматологічної допомоги працюють щодня в цілодобовому режимі.
Адреси цілодобових травматологічних пунктів в Одесі:
- Лідерсовський бульвар, 11 - міська клінічна лікарня №3;
- вул. Болгарська, 38 - поліклінічне відділення міської клінічної лікарні №1;
- вул. Академіка Воробйова, 5 - міська клінічна лікарня №11;
- пр-т Добровольського, 100 - міська поліклініка №29.
Невідкладна стоматдопомога надається цілодобово за адресами:
- Люстдорфська дорога, 86а - міська стоматполіклініка №3;
- вул. Академіка Заболотного, 27 - міська стоматполіклініка №5.