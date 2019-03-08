Одеситам повідомили, як будуть працювати медичні заклади у святкові дні



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Графік роботи міських медзакладів у святкові і вихідні дні березня

8 березня - вихідний день в Одеських центрах первинної медико-санітарної допомоги та поліклініках. Стаціонари працюють у звичайному режимі

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради інформує про графік роботи лікувально-профілактичних закладів Одеси у святкові і вихідні дні березня 2019 року.

Центри первинної медико-санітарної допомоги, поліклініки і поліклінічні відділення міських лікарень Одеси працюватимуть за таким графіком:

8 березня, п'ятниця - святковий день,

9 березня, субота - робочий день за графіком суботи,

10 березня, неділя - вихідний день.

Стаціонари міських лікувально-профілактичних закладів у святкові і вихідні дні працюватимуть у звичайному режимі відповідно до затвердженого графіка.

Служба екстреної медичної допомоги «103», травмпункти та пункти невідкладної стоматологічної допомоги працюють щодня в цілодобовому режимі.

Адреси цілодобових травматологічних пунктів в Одесі:

Лідерсовський бульвар, 11 - міська клінічна лікарня №3;

вул. Болгарська, 38 - поліклінічне відділення міської клінічної лікарні №1;

вул. Академіка Воробйова, 5 - міська клінічна лікарня №11;

пр-т Добровольського, 100 - міська поліклініка №29.

Невідкладна стоматдопомога надається цілодобово за адресами: