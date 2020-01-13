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    Одеситка впевнено лідирує в олімпійському рейтингу

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    Одеситка впевнено лідирує в олімпійському рейтингу

    Анжеліка Терлюга завоювала золоту медаль міжнародного турніру в Чилі і продовжує утримувати лідируючі позиції в олімпійському рейтингу

    З 10 по 12 січня 2020 року в м. Сантьяго (Чилі) пройшов етап Серії А «Karate 1».

    На турнірі в складі збірної України Одесу представила Анжеліка Терлюга у ваговій категорії до 55-ти кг. У даній ваговій категорії були заявлені 46 спортсменів з 27 країн світу.

    На шляху до фіналу вихованка Дениса Морозова виграла в італійки Сари Кардін 2: 0, Карабах Єзри (Туреччина) - 2: 1, Лорен Буса (Італія) - 5: 3 і Аттіа Ясмін (Єгипет) - 3: 0. За результатами турніру Анжеліка завоювала золоту медаль.

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    Одеситка впевнено лідирує в олімпійському рейтингу
    Одеситка впевнено лідирує в олімпійському рейтингу

    Одеська спортсменка впевнено лідирує в олімпійському рейтингу у ваговій категорії 55 кг.

    спорт карате одесити Анжеліка Терлюга
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