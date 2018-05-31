Одеським водіям покращили життя

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Зміна радіуса повороту біля Палацу спорту дозволить знизити аварійність

Поворот на проспекті Шевченка в районі Палацу спорту - одне з місць концентрації дорожньо-транспортних пригод. Про це інформує прес-служба Одеської міськради, повідомляє «Главком».



Так, за інформацією патрульної поліції на цій ділянці вулично-дорожньої мережі міста із серпня 2016 року по березень 2018 року відбулася 32 ДТП, з них - 5 ДТП, у яких постраждали 7 осіб.



Для зниження аварійної ситуації на цій ділянці управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради було розроблено проект капітального ремонту ділянки проспекту Шевченка зі зміною організації дорожнього руху. Роботи в цьому напрямку розпочалися в березні 2018 року.

Під час робіт передбачено випрямлення повороту, тобто зміна радіуса повороту, що зробить цю ділянку дороги менш небезпечною й аварійною. Крім того, передбачено облаштування розділової огорожі аналогічно до вул. Середньофонтанської. За проектом також зсуваються зупинкові комплекси з двох боків дороги, а для заїзду громадського транспорту обладнуються т.зв. кишені.





Наразі проводяться роботи з боку парку Перемоги. Тут вже обладнано заїзну кишеню для громадського транспорту і встановлені нові опори контактної мережі. Укладається нове асфальтобетонне покриття проїжджої частини з боку парку. Потім аналогічні роботи будуть проведені з боку Палацу спорту. Також будуть відремонтовані тротуари в зоні проведення робіт.





Капремонт виконується ділянками, без повного перекриття руху на час проведення робіт. Договірний термін реалізації проекту - кінець 2018 року, проте завершити роботи планується вже влітку поточного року.