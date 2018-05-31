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    Одеським водіям покращили життя

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    Одеським водіям покращили життя

    Зміна радіуса повороту біля Палацу спорту дозволить знизити аварійність

    Поворот на проспекті Шевченка в районі Палацу спорту - одне з місць концентрації дорожньо-транспортних пригод. Про це інформує прес-служба Одеської міськради, повідомляє «Главком».

    Так, за інформацією патрульної поліції на цій ділянці вулично-дорожньої мережі міста із серпня 2016 року по березень 2018 року відбулася 32 ДТП, з них - 5 ДТП, у яких постраждали 7 осіб. 

    Для зниження аварійної ситуації на цій ділянці управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради було розроблено проект капітального ремонту ділянки проспекту Шевченка зі зміною організації дорожнього руху. Роботи в цьому напрямку розпочалися в березні 2018 року. 

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    Одеським водіям покращили життя
    Одеським водіям покращили життя
    Одеським водіям покращили життя
    Одеським водіям покращили життя
    Одеським водіям покращили життя
    Одеським водіям покращили життя
    Одеським водіям покращили життя
    Одеським водіям покращили життя
    Одеським водіям покращили життя
    Одеським водіям покращили життя
    Одеським водіям покращили життя
    Одеським водіям покращили життя
    Одеським водіям покращили життя
    Одеським водіям покращили життя
    Одеським водіям покращили життя
    Одеським водіям покращили життя
    Одеським водіям покращили життя

    Під час робіт передбачено випрямлення повороту, тобто зміна радіуса повороту, що зробить цю ділянку дороги менш небезпечною й аварійною. Крім того, передбачено облаштування розділової огорожі аналогічно до вул. Середньофонтанської. За проектом також зсуваються зупинкові комплекси з двох боків дороги, а для заїзду громадського транспорту обладнуються т.зв. кишені. 



    Наразі проводяться роботи з боку парку Перемоги. Тут вже обладнано заїзну кишеню для громадського транспорту і встановлені нові опори контактної мережі. Укладається нове асфальтобетонне покриття проїжджої частини з боку парку. Потім аналогічні роботи будуть проведені з боку Палацу спорту. Також будуть відремонтовані тротуари в зоні проведення робіт. 

    Капремонт виконується ділянками, без повного перекриття руху на час проведення робіт. Договірний термін реалізації проекту - кінець 2018 року, проте завершити роботи планується вже влітку поточного року.
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