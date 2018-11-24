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    Під Одесою працівник вирішив помститися шефу і підпалив винзавод

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    Під Одесою працівник вирішив помститися шефу і підпалив винзавод

    У хлопця був конфлікт з керівництвом винзаводу, так як йому не виплатили зарплату

    19-річний житель Овідіопольського району через конфлікт з керівництвом влаштував пожежу в одному з відділів підприємства.

    Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Одеській області.

    «19-річний житель Овідіопольського району через конфлікт з керівництвом влаштував пожежу в одному з відділів підприємства. Його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», – вказано в повідомлення.

    Подія сталася в с.м.т. Великодолинське Овідіопольського району на місцевому заводі по виробництву алкогольних напоїв.

    «Юнак, який працював вантажником на підприємстві, облив будівельну рукавичку бензином, підпалив її та кинув під двері одного з кабінетів. Як пояснив правопорушник, таким чином він вирішив помститися керівництву за те, що не отримав зарплатню», – додали у поліції.

    Зловмисник був затриманий поліцейськими за гарячими слідами.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

    Як повідомлялося, 20 листопада під час ліквідації пожежі у житловому будинку у с. Ісайки Богуславського району було виявлено тіло чоловіка. 

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