Під Одесою працівник вирішив помститися шефу і підпалив винзавод
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Розсилка
У хлопця був конфлікт з керівництвом винзаводу, так як йому не виплатили зарплату
19-річний житель Овідіопольського району через конфлікт з керівництвом влаштував пожежу в одному з відділів підприємства.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Одеській області.
«19-річний житель Овідіопольського району через конфлікт з керівництвом влаштував пожежу в одному з відділів підприємства. Його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», – вказано в повідомлення.
Подія сталася в с.м.т. Великодолинське Овідіопольського району на місцевому заводі по виробництву алкогольних напоїв.
«Юнак, який працював вантажником на підприємстві, облив будівельну рукавичку бензином, підпалив її та кинув під двері одного з кабінетів. Як пояснив правопорушник, таким чином він вирішив помститися керівництву за те, що не отримав зарплатню», – додали у поліції.
Зловмисник був затриманий поліцейськими за гарячими слідами.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Як повідомлялося, 20 листопада під час ліквідації пожежі у житловому будинку у с. Ісайки Богуславського району було виявлено тіло чоловіка.