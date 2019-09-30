  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліцейські вилучили нелегальну зброю у мешканця Білгород-Дністровського

    • Розсилка
    Поліцейські вилучили нелегальну зброю у мешканця Білгород-Дністровського

    В ході проведення превентивних заходів на території міста правоохоронці зупинили мопедиста, у якого було виявлено предмет зовні схожий на пістолет калібру 9 мм

    Правопорушником виявився  раніше судимий 46-річний мешканець Білгорода-Дністровського.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Заборонений предмет вилучено та направлено на експертизу.

    За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. 

    Слідство триває.

    Читайте також
    кримінал зброя Одещина чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ