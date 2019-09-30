Поліцейські вилучили нелегальну зброю у мешканця Білгород-Дністровського



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В ході проведення превентивних заходів на території міста правоохоронці зупинили мопедиста, у якого було виявлено предмет зовні схожий на пістолет калібру 9 мм

Правопорушником виявився раніше судимий 46-річний мешканець Білгорода-Дністровського.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Заборонений предмет вилучено та направлено на експертизу.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.