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Помер засновник «Клубу одеських джентльменів», легендарний Валерій Хаїт

Ірина Бура
glavcom.ua
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Помер засновник «Клубу одеських джентльменів», легендарний Валерій Хаїт
З 1997 року Хаїт був головним редактором Одеського гумористичного журналу «Фонтан»
фото з відкритих джерел

Про час та місце прощання з легендарним одеситом буде повідомлено додатково

У суботу, 1 лютого, перестало битися серце письменника, журналіста, драматурга та телеведучого Валерія Хаїта. Засновнику театру «Клуб одеських джентльменів», віцепрезиденту «Всесвітнього клубу одеситів» було 85 років. Про це повідомили на сторінці «Всесвiтнього клубу одеситiв».

«Легендарний капітан КВК Валерій Хаїт пішов назавжди в історію Одеси», – йдеться у повідомленні.

Лише рік тому помер його син Євген – одеський актор, відомий із «Джентльмен-шоу», письменник-сатирик та драматург помер 21 січня 2024 року. Причиною смерті 58-річного чоловіка стала зупинка серця.

Валерій Хаїт був капітаном легендарної збірної команди КВК Одеси з 1966 по 1971 роки. Також він керував одеськими командами-чемпіонами у 1972 р. (Збірна Одеси під прапором Інституту народного господарства) та 1987 р. (Перша команда джентльменів ОДУ).

Валерій Хаїт запам'ятався тим, що був одним із засновників Гуморини – щорічного фестивалю гумору та сатири, який проводиться в Одесі 1 квітня, в день сміху, починаючи з 1973 року.

З 1997 року Хаїт був головним редактором Одеського гумористичного журналу «Фонтан».

Саме йому належала ідея всенародного збору коштів на пам’ятник Ісааку Бабелю в Одесі, відкритий 4 вересня 2011 р. і він був ініціатором заснування Одеської міжнародної літературної премії імені Ісаака Бабеля (з 2017 р.).

Про час та місце прощання з легендарним одеситом буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, 21 січня 2024 року помер одеський актор, відомий по «Джентельмен-шоу», письменник-сатирик та драматург Євген Хаїт. Причиною смерті 58-річної знаменитості стала зупинка серця. 

Теги: актор смерть Одеса зупинка письменник

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