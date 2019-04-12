Порошенко назвав причини звільнення голови Одеської ОДА



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Однією з причин звільнення Степанова було те, що Одеська область упала в рейтингу областей на 8 позицій

Президент України Петро Порошенко заявив, що для звільнення голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова було кілька причин.

Про це він сказав у вечірньому ефірі телеканалу «1+1».

«Я не вірю навіть при всіх можливих сюрпризах у те, що пан Степанов говорив, що його хтось примушував фальсифікувати вибори. І що він пішов у відставку у зв'язку з тим, що він відмовився це робити - це було не так. Або точно він не казав або нехай він мене спростує. Якщо хтось скаже, що вибори хтось намагався сфальсифікувати, а пан Степанов їм протидіяв, то, думаю, було б цілком логічно, що чесна і порядна людина у випадку, коли на неї тиснуть, звільняється до виборів, якщо не може протидіяти цьому»,- сказав Порошенко.

Глава держави вкотре наголосив,що перший тур виборів Президента 31 березня відбувся демократично. Під час виборів, за даними Порошенка, не надійшло жодної заявки про суттєві порушення, які могли б уплинути на результати голосування.

Президент пояснив, що однією з причин звільнення Степанова було те, що Одеська область упала в рейтингу областей на 8 позицій і посіла третє місце з кінця.

«Є інші питання щодо ефективності використання коштів, бо на Одеську область ішло пріоритетне фінансування, в тому числі на дорожнє будівництво»,- додав Президент.

Окрім того, зауважив Порошенко, голова облдержадміністрації є політичною посадою, а за оцінками, яку дали мешканці Одещини чинній владі (адже йдеться не тільки про оцінку роботи Президента, а й голови ОДА), його варто було звільнити.

«Одеська область достатньо натерпілася від варягів, які приїздять. Це був і Палиця, і Саакашвілі, це і Степанов. Моя принципова позиція, що в Одеській області - області, де я народився - будуть губернаторами працювати ті, хто проживає там»- сказав Порошенко.

Він визнав помилкою призначення цих трьох людей очільниками області.

«Я зробив висновки»,- запевнив президент.