Працівники бази відпочинку у Затоці пограбували рятувальника

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Фото: Нацполіція України Працівник рятувальної станції постраждав під час нападу

Поліцейські затримали одного з грабіжників у Затоці, а іншого - на автостанції в місті Білгород-Дністровський

У селищі Затока двоє зловмисників на пляжі проникли в будинок рятувальника і викрали телевізор і гроші. Працівник рятувальної станції намагався їх затримати, але отримав удар ножем. Про це повідомляє Управління Нацполіції в Одеській області в п'ятницю, 1 червня.

Окрім телевізора, грабіжники забрали сумку, у якій були 4,5 тисячі гривень і документи. Після нападу потерпілий був доправлений у лікарню.

«Правоохоронці встановили особи зловмисників, - розповів начальник Білгород-Дністровського відділу поліції Євген Орлов. - Ними виявилися двоє працівників бази відпочинку, яка розташована поруч рятувальної станції. Одного з них поліцейські затримали в селищі Затока, а іншого - на автостанції в місті Білгород-Дністровський. У кімнаті, де вони проживали, правоохоронці виявили і вилучили викрадене майно».

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про розбій (ч.3 ст.187 КК України).