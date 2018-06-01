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    Працівники бази відпочинку у Затоці пограбували рятувальника

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    <p>Працівник рятувальної станції постраждав під час нападу</p> - Працівники бази відпочинку у Затоці пограбували рятувальника
    Фото: Нацполіція України

    Працівник рятувальної станції постраждав під час нападу

    Поліцейські затримали одного з грабіжників у Затоці, а іншого - на автостанції в місті Білгород-Дністровський

    У селищі Затока двоє зловмисників на пляжі проникли в будинок рятувальника і викрали телевізор і гроші. Працівник рятувальної станції намагався їх затримати, але отримав удар ножем. Про це повідомляє Управління Нацполіції в Одеській області в п'ятницю, 1 червня.

    Окрім телевізора, грабіжники забрали сумку, у якій були 4,5 тисячі гривень і документи. Після нападу потерпілий був доправлений у лікарню.

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    Працівники бази відпочинку у Затоці пограбували рятувальника
    Працівники бази відпочинку у Затоці пограбували рятувальника

    «Правоохоронці встановили особи зловмисників, - розповів начальник Білгород-Дністровського відділу поліції Євген Орлов. - Ними виявилися двоє працівників бази відпочинку, яка розташована поруч рятувальної станції. Одного з них поліцейські затримали в селищі Затока, а іншого - на автостанції в місті Білгород-Дністровський. У кімнаті, де вони проживали, правоохоронці виявили і вилучили викрадене майно».

    Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про розбій (ч.3 ст.187 КК України).

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