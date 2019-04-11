  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Працівники Малиновського відділу поліції затримали зловмисника, який переховувався від суду

    • Розсилка
    Працівники Малиновського відділу поліції затримали зловмисника, який переховувався від суду

    Злочинцю не вдалося довго ховатися

    37-річний раніше засуджений за майнові злочини чоловік намагався уникнути відповідальності за крадіжку акумулятора з машини одесита. Його дії були кваліфіковані за ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України.

    Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Після проведення всіх необхідних слідчих дій обвинувальний акт був направлений до Малиновського районного суду, але зловмисник на засідання не з’являвся, у зв’язку з чим був оголошений в розшук.

    Довго ховатися від суду зловмиснику не  вдалося -  співробітники карного розшуку Малиновського ВП встановили його місцезнаходження.

    «Наразі правопорушника затримано в порядку ст. 191 Кримінального процесуального кодексу України», - повідомив начальник Малиновського відділу поліції Сергій Волков.

    Читайте також
    кримінал Одещина чоловік злочин злочинець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ