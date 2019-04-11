Працівники Малиновського відділу поліції затримали зловмисника, який переховувався від суду



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Злочинцю не вдалося довго ховатися

37-річний раніше засуджений за майнові злочини чоловік намагався уникнути відповідальності за крадіжку акумулятора з машини одесита. Його дії були кваліфіковані за ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Після проведення всіх необхідних слідчих дій обвинувальний акт був направлений до Малиновського районного суду, але зловмисник на засідання не з’являвся, у зв’язку з чим був оголошений в розшук.

Довго ховатися від суду зловмиснику не вдалося - співробітники карного розшуку Малиновського ВП встановили його місцезнаходження.

«Наразі правопорушника затримано в порядку ст. 191 Кримінального процесуального кодексу України», - повідомив начальник Малиновського відділу поліції Сергій Волков.