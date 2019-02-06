Правоохоронці вилучили у жителя Біляївського району зброю та набої



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Чоловік ходив вулицями рідного населеного пункту з кейсом із запчастинами до пістолета, а також патронами до, ймовірно, бойової та травматичної зброї і намагався знайти «фахівця», який би допоміг йому зібрати все до купи

Кримінальна подія сталася в селі Дачне. Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Питаючи перехожих, чи знаються вони на зброї, 41-річний селянин натрапив на військових, які повідомили про нього до поліції.

Слідчо-оперативній групі Усатівського відділення поліції, яка прибула за викликом, чоловік розповів, що кейс із небезпечним вмістом знайшов декілька днів тому біля залізничної колії і вирішив залишити собі «для самозахисту».

Відомості за даним фактом правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, а вилучену незаконну знахідку направили на дослідження. Якщо експертиза покаже, що зброя бойова, то фігуранту загрожуватиме до п’яти років позбавлення волі.