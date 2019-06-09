Прокуратура Одещини повідомила підозру депутату міськради



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Депутат не вказав у своїй декларації дві квартири та доходи від банківських вкладів

У прокуратурі Одеської області повідомили про підозру стосовно неправдивого декларування депутату міськради, який «забув« вказати у своїй декларації дві квартири та доходи від банківських вкладів.

Про це повідомляє прес-служба облпрокуратури.

«Прокуратура Одеської області розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації)... після одержання остаточних результатів оціночно-будівельної та судово-економічної експертиз щодо вартості нерухомості та вкладів представника міськради. Матеріали цієї справи були направлені поліцією до облпрокуратури для вивчення з метою вирішення питання про повідомлення про підозру», - зазначили в прокуратурі.

Під час вивчення кримінального провадження прокуратура дійшла висновку про наявність фактів не внесення депутатом також відомостей за 2016 рік, а саме: умисного неподання інформації про отримання доходу від банківських вкладів на більш як 2 мільйонів гривень та належного нерухомого майна. Вказані факти 30 травня цього року об’єднані в одне кримінальне провадження.

Зауважується, що термін досудового розслідування спливав 5 червня 2019 року, тому прокуратура звернулася до суду, і за її клопотанням продовжено строки слідства з метою прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

Після продовження строків слідства і наявності підстав прокурор Одеської області підписав повідомлення про підозру, оскільки, згідно з чинним законодавством, щодо осіб, які є депутатами місцевої ради, застосовується особливий порядок кримінального провадження.

Водночас оголошенню підозри депутату передували повідомлення у ЗМІ про те, що «прокурор Одеської області Жученко відмовляється вручати підозру депутату Матвєєву за обман під час подання декларації». Зокрема, преса писала, що «на столі в облпрокурора вже півроку лежить без будь-якого руху готова підозра про недостовірне заповнення декларації про доходи, яку він відмовляється пред'являти підозрюваному - депутатові Олександру Матвєєву».

Було оприлюднено факти, що одеський депутат Матвєєв, який входить до фракції партії «Довіряй ділам», випустив з уваги про те, що є співвласником квартири у 205 квадратних метрів в елітному житловому комплексі в Одесі, а також квартири площею в 68 квадратних метрів. Так само Матвеєв «забув», що отримав у 2016 році готівкою і безготівково 5 мільйонів 400 тисяч гривень, а у 2015-16 роках уклав 19 договорів банківських вкладів з виплатою відсотків».