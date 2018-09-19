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    Роздільнянські поліцейські викрили іноземців, які викрадали майно жителів району

    • Розсилка
    Роздільнянські поліцейські викрили іноземців, які викрадали майно жителів району

    Правопорушників заарештовано

    Наразі підозрюваним повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

    Про це інформує ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    21-річний громадянин однієї з країн пострадянського простору підозрюється у скоєнні ряду правопорушень, серед яких крадіжка бензинової коси. Зловмисник шляхом пошкодження вхідних дверей проник до складського приміщення, розташованого на міському ринку, звідки викрав вищевказане майно. 

    Ще один 42-річний гість з сусідньої держави разом зі 40-річним спільником – особою без громадянства, шляхом розбиття вікна проникли до домоволодіння мешканця одного з сіл Роздільнянського району, звідки викрали майно господаря.

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