Смертельна ДТП в Одесі: правоохоронці просять про допомогу у встановленні свідків



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Порушник зник з місця аварії

Суворовським відділом поліції розслідується кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП на вулиці Семена Палія, яка сталася в ніч з 27 на 28 квітня поточного року.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

В ході проведення розшукових заходів стало відомо, що особа, яка підозрюється в скоєнні дорожньо-транспортної пригоди пересувалась на автомобілі марки «Mercedes» чорного кольору.

Для забезпечення повного та неупередженого розслідування справи, просимо громадян, які стали безпосередніми свідками даної події, терміново звернутися до територіального відділу поліції за телефонами: (048) 779-42-88, (094) 954-87-28, (063) 057-02-46 або на спецлінію «102».