Спортсмени з Одещини змагаються за першість на чемпіонаті Європи з боротьби



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Змагання відбуваються у Румунії

Чотири спортсмени з Одеської області беруть участь у чемпіонаті Європи з боротьби у Румунії. Про це повідомили в управлінні фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації.

«У чемпіонаті беруть участь представники вільної, жіночої та греко-римської боротьби з понад 20 країн світу. Окрім медалей, спортсмени мають змогу отримати ліцензії на ІІ Європейські ігри, які відбудуться в середині червня в Мінську. Три борці з Одещини візьмуть участь у змаганнях з вільної боротьби, ще один – з греко-римської», — зазначила начальник управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації Валентина Кольчак.



Зазначимо, змагання проходять у місті Бухарест з 8 по 14 квітня.



Нагадаємо, на початку квітня спортсменки з Одеської області вибороли три медалі на чемпіонаті Європи з карате в Іспанії.