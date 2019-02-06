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    Трасу Одеса-Рені відкриють вже влітку

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    З початку літа зможемо їхати новим коридором з Одеси до Рені, включаючи трасу в обхід Рені, - Новак - Трасу Одеса-Рені відкриють вже влітку
    З початку літа зможемо їхати новим коридором з Одеси до Рені, включаючи трасу в обхід Рені, - Новак

    Для завершення траси потрібно було 500-600 млн грн, - уряд

    Відремонтовану трасу Одеса-Рені відкриють для експлуатації вже влітку цього року. Про це повідомив голова «Укравтодору» Славомір Новак під час засідання уряду, повідомляє «УНН».

    «Цього року завершимо коридор М15 – «Одеса-Рені». Вже з початку літа зможемо їхати новим коридором з Одеси до Рені, включаючи трасу в обхід Рені», - зазначив голова відомства.

    За його словами, крім того, буде розпочато будівництво мосту через Хаджибейський лиман, проект якого був заморожений ще в 2008 році.

    Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що для завершення будівництва автомобільної дороги «Одеса-Рені» потрібно близько 500-600 млн грн.

    Завершення будівництва об’їзної дороги загального користування «Обхід м. Рені» планувалось на кінець минулого року.

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