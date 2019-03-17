У Березівському районі двоє дітей-сиріт отримали квартири



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За минулий рік в Одеській області житлом було забезпечено 147 дітей з числа сиріт і позбавлених батьківського піклування

Ключі від нових квартир передали студенту Миколі Шайтан і Анастасії Гончарук, яка самостійно виховує малолітню дитину. Про це повідомили в Березівській районній державній адміністрації.

«Завдяки коштам субвенції з державного бюджету ще двох дітей-сиріт забезпечено житлом. Це — однокімнатні квартири з усіма зручностями, які повністю готові до експлуатації. Обидві знаходяться у місті Березівка», — підкреслив в.о. голови Березівської РДА Сергій Лоскутніков.

Зазначимо, раніше квартиру отримала 23-річна березівчанка Олена Проскурова, яка самостійно виховує двох дітей.

Нагадаємо, протягом 2018 року в Одеській області житлом було забезпечено 147 дітей з числа сиріт і позбавлених батьківського піклування. Це є одним із найвищих показників в Україні.

Водночас в Одеській області підготували перших патронатних вихователів. Після отримання рекомендацій до них влаштовуватимуть дітей, які через складні життєві обставини тимчасово не можуть проживати разом із батьками.