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    У Березівському районі двоє дітей-сиріт отримали квартири

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    У Березівському районі двоє дітей-сиріт отримали квартири

    За минулий рік в Одеській області житлом було забезпечено 147 дітей з числа сиріт і позбавлених батьківського піклування

    Ключі від нових квартир передали студенту Миколі Шайтан і Анастасії Гончарук, яка самостійно виховує малолітню дитину. Про це повідомили в Березівській районній державній адміністрації.

    «Завдяки коштам субвенції з державного бюджету ще двох дітей-сиріт забезпечено житлом. Це — однокімнатні квартири з усіма зручностями, які повністю готові до експлуатації. Обидві знаходяться у місті Березівка», — підкреслив в.о. голови Березівської РДА Сергій Лоскутніков.

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    Зазначимо, раніше квартиру отримала 23-річна березівчанка Олена Проскурова, яка самостійно виховує двох дітей.

    Нагадаємо, протягом 2018 року в Одеській області житлом було забезпечено 147 дітей з числа сиріт і позбавлених батьківського піклування. Це є одним із найвищих показників в Україні.

    Водночас в Одеській області підготували перших патронатних вихователів. Після отримання рекомендацій до них влаштовуватимуть дітей, які через складні життєві обставини тимчасово не можуть проживати разом із батьками.

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