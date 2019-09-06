У Біляївському районі на місці пожежі виявили мертвого чоловіка
Триває слідство, яке встановить обставини трагедії
Займання в приватному будинку в селі Нерубайське Біляївського району на вулиці Веселої виникла вчора близько 23:10 ночі.
Згідно з даними ДСНС області, які прибули на виклик рятувальники зафіксували пожежу на даху будинку.
Займання завдяки роботі 11 чоловік особового складу за допомогою пожежно-рятувальних машин було локалізовано о 00:00, в 00:59 на площі 200 кв. м. ліквідовано повністю.
Відзначається, що під час гасіння на місці події був виявлений загиблий чоловік.
Причини пожежі та загибелі встановлюються.