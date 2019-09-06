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    У Біляївському районі на місці пожежі виявили мертвого чоловіка

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    У Біляївському районі на місці пожежі виявили мертвого чоловіка

    Триває слідство, яке встановить обставини трагедії

    Займання в приватному будинку в селі Нерубайське Біляївського району на вулиці Веселої виникла вчора близько 23:10 ночі.

    Згідно з даними ДСНС області, які прибули на виклик рятувальники зафіксували пожежу на даху будинку.

    Займання завдяки роботі 11 чоловік особового складу за допомогою пожежно-рятувальних машин було локалізовано о 00:00, в 00:59 на площі 200 кв. м. ліквідовано повністю.

    Відзначається, що під час гасіння на місці події був виявлений загиблий чоловік.

    Причини пожежі та загибелі встановлюються.

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