У Біляївському районі на місці пожежі виявили мертвого чоловіка



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Триває слідство, яке встановить обставини трагедії

Займання в приватному будинку в селі Нерубайське Біляївського району на вулиці Веселої виникла вчора близько 23:10 ночі.

Згідно з даними ДСНС області, які прибули на виклик рятувальники зафіксували пожежу на даху будинку.

Займання завдяки роботі 11 чоловік особового складу за допомогою пожежно-рятувальних машин було локалізовано о 00:00, в 00:59 на площі 200 кв. м. ліквідовано повністю.

Відзначається, що під час гасіння на місці події був виявлений загиблий чоловік.

Причини пожежі та загибелі встановлюються.