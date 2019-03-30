У центрі Одеси горів джип депутата облради



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Займання почалося десь в районі двигуна Фото: dumskaya.net

Причини пожежі поки невідомі

Позашляховик Toyota Highlander горів у п’ятницю ввечері біля Старобазарного скверу, з боку вулиці Успенської. Про це інформує «Думська».

Як повідомили очевидці, машина спалахнула між 18 і 19 годинами. Займання почалося десь в районі двигуна.

Причини пожежі поки невідомі, але не виключено, що мав місце навмисний підпал.

Джерела видання в поліції уточнюють, що горіла машина належить депутату обласної ради від «Опозиційного блоку» Ігорю Клименко. У 2010-2015 він був депутатом міської ради.

Ігор Клименко очолює компанію «Бомонд», що працює на ринку зовнішньої реклами, і є віце-президентом Асоціації рекламістів Одеси.