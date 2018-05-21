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    У колонії на Одещині в'язень напав з ножем на правоохоронця

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    За попередньою інформацію нападник – засуджений за скоєння вбивства з особливою жорстокістю

    У неділю, 2о травня,  в одному з виправних закладів, розміщених на території Одеської області, ув’язнений напав на співробітника внутрішньої служби. В’язень наніс правоохоронцю удари ножем. Про це у понеділок повідомили у поліції.

    Напад був скоєний під час проведення представником соціально-психологічної служби колонії перевірки присутності засуджених на своїх місцях. За попередньою інформацію, один з засуджених під час розмови зі співробітником внутрішньої служби раптово накинувся на нього та наніс щонайменше два удари ножем у живіт.

    Потерпілого було госпіталізовано. За наявною інформацією, загрози життю співробітника колонії немає.

    За попередньою інформацію нападник – засуджений за скоєння вбивства з особливою жорстокістю.

    Як повідомили у поліції, відкрито кримінальне провадження за ст. 348 ККУ - Посягання на життя працівника правоохоронного органу.

    Джерело: УНН

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