У колонії на Одещині в'язень напав з ножем на правоохоронця

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За попередньою інформацію нападник – засуджений за скоєння вбивства з особливою жорстокістю

У неділю, 2о травня, в одному з виправних закладів, розміщених на території Одеської області, ув’язнений напав на співробітника внутрішньої служби. В’язень наніс правоохоронцю удари ножем. Про це у понеділок повідомили у поліції.

Напад був скоєний під час проведення представником соціально-психологічної служби колонії перевірки присутності засуджених на своїх місцях. За попередньою інформацію, один з засуджених під час розмови зі співробітником внутрішньої служби раптово накинувся на нього та наніс щонайменше два удари ножем у живіт.

Потерпілого було госпіталізовано. За наявною інформацією, загрози життю співробітника колонії немає.

За попередньою інформацію нападник – засуджений за скоєння вбивства з особливою жорстокістю.

Як повідомили у поліції, відкрито кримінальне провадження за ст. 348 ККУ - Посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Джерело: УНН