У Південній Пальмірі очікують погіршення погодних мов



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Прогноз погоди по Одесі і області на 7 - 11 вересня

За даними гідрометцентру Чорного та Азовського морів 7 вересня по Одесі та області прогнозують мінливу хмарність, короткочасні дощі, грозу та вітер північно-східний, 9-14 м/с

від 21 год. 6 вересня до 21 год. 7 вересня 2018 р.

по Одесі

Мінлива хмарність.

Короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 16-18ºС, вдень 21-23ºС

Температура морської води 22-23ºС.

по Одеській області

Мінлива хмарність.

Короткочасний дощ, місцями сильний, гроза.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, місцями при грозах пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19ºС, вдень 21-26°С.

На автошляхах області видимість добра.

8-9 вересня

Мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північний, 9-14 м/с.

Температура вночі 12-17°С, вдень 20-25°С.

10-11 вересня

Місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 12-17°С, вдень 20-25°С.

Штормове попередження: 7 вересня по Одесі та місцями по Одеській області очікується гроза.



