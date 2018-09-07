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    У Південній Пальмірі очікують погіршення погодних мов

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    У Південній Пальмірі очікують погіршення погодних мов

    Прогноз погоди по Одесі і області на 7 - 11 вересня

    За даними гідрометцентру Чорного та Азовського морів 7 вересня по Одесі та області прогнозують мінливу хмарність, короткочасні дощі, грозу та вітер північно-східний, 9-14 м/с

    від 21 год. 6 вересня до 21 год. 7 вересня 2018 р.

    по Одесі
    Мінлива хмарність. 
    Короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. 
    Температура вночі 16-18ºС, вдень 21-23ºС 
    Температура морської води 22-23ºС.

    по Одеській області 
    Мінлива хмарність. 
    Короткочасний дощ, місцями сильний, гроза. 
    Вітер північно-східний, 9-14 м/с, місцями при грозах пориви 15-20 м/с. 
    Температура вночі 14-19ºС, вдень 21-26°С.

    На автошляхах області видимість добра.

    8-9 вересня 
    Мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. 
    Вітер північний, 9-14 м/с. 
    Температура вночі 12-17°С, вдень 20-25°С.

    10-11 вересня 
    Місцями короткочасний дощ, гроза. 
    Температура вночі 12-17°С, вдень 20-25°С.

    Штормове попередження: 7 вересня по Одесі та місцями по Одеській області очікується гроза.


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