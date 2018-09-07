У Південній Пальмірі очікують погіршення погодних мов
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Прогноз погоди по Одесі і області на 7 - 11 вересня
За даними гідрометцентру Чорного та Азовського морів 7 вересня по Одесі та області прогнозують мінливу хмарність, короткочасні дощі, грозу та вітер північно-східний, 9-14 м/с
від 21 год. 6 вересня до 21 год. 7 вересня 2018 р.
по Одесі
Мінлива хмарність.
Короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 16-18ºС, вдень 21-23ºС
Температура морської води 22-23ºС.
по Одеській області
Мінлива хмарність.
Короткочасний дощ, місцями сильний, гроза.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с, місцями при грозах пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 14-19ºС, вдень 21-26°С.
На автошляхах області видимість добра.
8-9 вересня
Мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер північний, 9-14 м/с.
Температура вночі 12-17°С, вдень 20-25°С.
10-11 вересня
Місцями короткочасний дощ, гроза.
Температура вночі 12-17°С, вдень 20-25°С.
Штормове попередження: 7 вересня по Одесі та місцями по Одеській області очікується гроза.