У приватній одеській школі почали викладати кримськотатарську мову

«Уроки відвідують діти не тільки кримськотатарської національності, а й представники інших народів»

В одній з приватних шкіл Одеси почали викладати кримськотатарську мову. Про це виданню «Крим.Реаліі» повідомив завуч школи Абдуррахім Анафієв. За його словами, уроки відбуваються двічі на тиждень. Для навчання кримськотатарській мові створені дві групи з учнів першого і другого класів, а також старша група — з третього по шостий



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Ілюстративне фото з відкритих джерел

«Уроки відвідують діти не тільки кримськотатарської національності, а й представники інших народів»

В одній з приватних шкіл Одеси почали викладати кримськотатарську мову. Про це виданню «Крим.Реаліі» повідомив завуч школи Абдуррахім Анафієв.

За його словами, уроки відбуваються двічі на тиждень. Для навчання кримськотатарській мові створені дві групи з учнів першого і другого класів, а також старша група — з третього по шостий клас. Викладання веде випускниця Кримського індустріально-педагогічного університету, викладач кримськотатарської та російської мови.

«Програма у нас складається колегіально, ми разом розробляємо концепцію. Завдання наше, в першу чергу — це розмовна мова, щоб діти могли говорити і розуміти кримськотатарську мову. Потім додадуть основи граматики», — сказав Анафієв.

Він зазначив, що для вивчення кримськотатарської мови використовуються підручники, привезені викладачем з Криму. Уроки відвідують діти не тільки кримськотатарської національності, а й представники інших народів.

«У нас в школі такий підхід: якщо в класі більше п'яти чоловік будь-якої національності, то ми надаємо їм можливість вивчення рідної мови. Уроки кримськотатарської мови виявили бажання відвідувати не тільки кримські татари. У нас тюркомовна група, казанські і башкирські татари, які виявили бажання навчатися кримськотатарській мові», — сказав працівник школи.

Також в школі «Хаджибей» викладаються українська, російська, арабська і англійська мови, підкреслили в адміністрації навчального закладу.

Кримськотатарську мову на материковій частині України викладають в ряді шкіл Генічеського району Херсонської області, де компактно проживають кримські татари. У селищі Новоолексіївка діє єдина в Україні загальноосвітня школа з викладанням усіх дисциплін кримськотатарською мовою.