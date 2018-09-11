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    У військовому містечку під Одесою побудують спортмайданчики

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    У військовому містечку під Одесою побудують спортмайданчики

    Вартість робіт - 23 мільйони гривень

    Південне територіальне квартирно-експлуатаційне управління Міністерства оборони готове заплатити більше 23,6 мільйонів гривень за будівництво спортивних майданчиків у військовому містечку Дачне-2, де розміщується окремий батальйон морської піхоти ВМСУ.

    На майданчиках встановлять волейбольні стійки, баскетбольні стенди, модульні трибуни, паркові лавки. Також у військовому містечку з'явиться футбольне поле.

    Аукціон відбудеться через кілька днів - 19 вересня. Термін завершення будівництва - 25 січень 2019 року.

    У Дачному-2 зводиться сучасний військове містечко для морських піхотинців (батальйон планують розгорнути в бригаду), який буде складатися з трьох гуртожитків для контрактників, гуртожитки для офіцерів, єдиного фізкультурно-оздоровчого комплексу, їдальнею на тисячу чоловік, медсанчастини, котельні та інших об'єктів. Загальний кошторис проекту приблизно 250 млн грн. Причому дев'ять об'єктів будуть зведені з нуля.

    Джерело: Думская

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