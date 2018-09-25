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    Усатівські правоохоронці викрили місцевого жителя, який зберігав вибухівку

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    Усатівські правоохоронці викрили місцевого жителя, який зберігав вибухівку

    Під час проведення профілактичних заходів «Зброя та вибухівка» поліцейські виявляють правопорушників та вилучають у них небезпечні предмети

    В ході проведення обшуку в помешканні 32-річного жителя села Нерубайське співробітники поліції виявили та вилучили тротилову шашку, яку правопорушник тримав поряд з ліжком.

    Про це інформує ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Чоловік пояснив, що знайшов вибухівку в полі та залишив собі для власної самооборони.

    За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

    Слідство триває.

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