Усатівські правоохоронці викрили місцевого жителя, який зберігав вибухівку



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Під час проведення профілактичних заходів «Зброя та вибухівка» поліцейські виявляють правопорушників та вилучають у них небезпечні предмети

В ході проведення обшуку в помешканні 32-річного жителя села Нерубайське співробітники поліції виявили та вилучили тротилову шашку, яку правопорушник тримав поряд з ліжком.

Про це інформує ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Чоловік пояснив, що знайшов вибухівку в полі та залишив собі для власної самооборони.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.