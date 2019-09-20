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    В Ізмаїлі викрили рецидивіста, який обікрав будинок місцевого жителя

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    В Ізмаїлі викрили рецидивіста, який обікрав будинок місцевого жителя

    Підозрюваний викрав будівельні інструменти

    З чужої оселі раніше судимий за майнові злочини 28-річний чоловік викрав електроінструменти. Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    До правоохоронців звернувся місцевий мешканець. Він розповів, що в його будинку, де наразі проводяться будівельні роботи, пошкоджено вікно та викрадено декілька будівельних електроінструментів.

    «Провівши оперативно-розшукові заходи, поліцейські встановили правопорушника - 28-річного ізмаїльця, який раніше вже мав проблеми з законом через крадіжку. Частину викраденого майна - перфоратор, шліфувальну машинку та інше у чоловіка вилучили. На даний час слідство за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України триває. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі»,- розповів начальник слідчого відділу Ізмаїльського ВП Микола Стойнов.

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