В Одесі батьки невакцинованих дітей влаштували акцію протесту

Одесити обурені тим, що за відсутності епідемії кору їхніх невакцинованих дітей не пускають до школи

Сьогодні під стіни одеської мерії прийшли батьки дітей, яких не пустили в школи через відсутність щеплень від кору. Про це повідомляє видання «Думская». Одесити розцінюють ситуацію, що склалася, як порушення конституційних прав громадян на освіту. «Наших дітей без щеплення не пустили до навчальних закладів. Ми прийшли



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Фото: Думская В Одесі батьки невакцинованих школярів влаштували акцію протесту

Одесити обурені тим, що за відсутності епідемії кору їхніх невакцинованих дітей не пускають до школи

Сьогодні під стіни одеської мерії прийшли батьки дітей, яких не пустили в школи через відсутність щеплень від кору. Про це повідомляє видання «Думская».

Одесити розцінюють ситуацію, що склалася, як порушення конституційних прав громадян на освіту.

«Наших дітей без щеплення не пустили до навчальних закладів. Ми прийшли захистити права наших дітей на освіту, — розповів батько двох дітей Віктор Піховіч. — Вакцинація є добровільною. Епідемія в місті і області не оголошена, карантин не оголошений. Масові свята не скасовуються, спортивні секції не закриті, в театри ми ходимо. А в школах нас виставляють, як ніби ми небезпечні для вакцинованих дітей».

За словами батьків, система дистанційної освіти не відпрацьована до кінця, і не всі батьки можуть нею скористатися. Так, величезна проблема — у працюючих матерів і батьків-одинаків.

«Мені потрібно бути вдома, щоб контролювати дитину і допомагати їй, — розповіла мати чотирьох дітей Юлія Колокольцева. — Я не розумію, чим небезпечна моя дитина. Ніхто не знає, чи вакциновані вчителя!»

За словами учасників акції, в школах вони починають відчувати тиск з боку батьків вакцинованих дітей.

Представників ініціативної групи, які прийшли на акцію, згодом запросили до зали міськради.

Діалог з працівниками мерії та лікарями, які були там також присутні, проходив на підвищених тонах. Батьки вимагали від чиновників дати їм можливість нести за своїх дітей відповідальність самостійно.

«Чому ви забороняєте нашим невакцинованим, але здоровим дітям відвідувати школи? Чому ви за нас вирішуєте? При цьому 5% тих, у кого не виробляється імунітет, пускають в школу, а нас — ні. Чим наші діти загрожують іншим? Чому закрили тільки школи, а театри і вузи працюють?» — запитували батьки.

Чиновники прямо відповісти на ці питання не змогли, але закликали не ризикувати життями своїх дітей.